Em tratamento contra Covid-19, Herzem Gusmão terá sessão virtual de posse

O prefeito reeleito de Vitória da Conquista, Herzem Gusmão, terá uma sessão virtual de posse na Câmara, nesta sexta-feira, 8, a partir das 14h30.

A sessão foi solicitada pelo presidente da Câmara, Luiz Carlos Batista. A sessão híbrida, realizada através do Sistema de Deliberação Remota (SDR), vai acontecer por conta do estado de saúde de Herzem, que se encontra em tratamento da Covid-19, no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

A assessoria do prefeito informou que Gusmão responde bem ao tratamento quadro de saúde do gestor é estável. A equipe informou, ainda, que o gestor tem mantido contato constante com o secretariado para orientar decisões da gestão.

