Educadora da rede estadual de Vitória da Conquista vence primeira etapa do Prêmio Professores do Brasil

A professora Elmara de Souza, do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC), de Vitória da Conquista, no Sudoeste baiano, é uma das vencedoras da etapa estadual da 10ª edição do Prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação (MEC). A premiação – que tem como objetivo reconhecer o trabalho dos educadores das redes públicas que contribuem para a qualidade da Educação Básica – se deu por conta do projeto Choice, do qual ela foi responsável pela orientação do trabalho realizado no CJCC pelos estudantes Luiz Borges, Felipe Souza e Tiago Silva.

Trata-se de uma ferramenta digital de importante alcance e relevância sociais, que pode contribuir para jovens e adultos adotarem hábitos de vida mais saudáveis. Elmara de Souza fala sobre a emoção de vencer a primeira etapa do Prêmio Professores do Brasil. “Estou muito emocionada com esta vitória, que não é só minha, é dos estudantes e todas as pessoas envolvidas. Estou feliz por saber que o Choice foi responsável pela transformação na vida de tanta gente, dos estudantes, dos seus familiares. Agora, é torcer para passarmos na etapa regional do concurso”, comemora a educadora, que também é vice-diretora do Colégio Estadual Rafael Spínola Neto, em Vitória da Conquista.

O Choice, detalha a professora, é um jogo de cartas digitais interdisciplinar representativo no que se refere o potencial criativo dos estudantes da rede estadual. “O jogo proporciona diversão e, ao mesmo tempo, funciona como uma ação educativa capaz de despertar nos alunos a consciência para o cuidado com a saúde, levando em conta que mais de 30% dos adolescentes brasileiros estão obesos ou com sobrepeso, fruto da má alimentação e do sedentarismo”, explica Elmara.

Projeto com diversas premiações e participações ao longo do seu percurso, iniciado em 2016 e finalizado em maio deste ano, o Choice já foi contemplado, por exemplo, no edital Tecnologias para a Educação da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia (Fapesb), do qual ficou em terceiro lugar, e na apresentação de artigo no congresso da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciências (SBPC). O desafio do jogo interativo, explica o estudante Luiz Borges, é o participante fazer escolhas e avançar de fase, fazendo com que o jogador reflita sobre a importância de desenvolver hábitos alimentares saudáveis.

