O abate dos 105 bovinos em frigorífico de Brumado, após fiscalização efetuada pela Agência de Desenvolvimento Agropecuário da Bahia (ADAB), na quarta-feira, 30, foi criticado pelo deputado estadual Eduardo Salles. A ADAB argumentou que os animais estavam sendo transportados em situação irregular, com Guia de Transporte Animal (GTA) falsificada e sem nota fiscal.

O deputado Eduardo Salles mostrou indignação em relação à determinação do abate pelo fiscal da ADAB. "Os animais, com menos de 11 arrobas, foram levados para o abate, por não terem a GTA. O Brasil, hoje, está livre da febre aftosa, portanto não haveria riscos sanitários. E, no caso de risco da doença, os animais devem ser avaliados por veterinários oficiais e não levados imediatamente para o abate. Estive secretário da Agricultura do Estado, tenho total confiança na ADAB, mas este técnico do órgão errou, na minha avaliação".

Da Redação Eduardo Salles critica ADAB pelo abate de 105 animais em Brumado; veja vídeo

Segundo a ADAB, outros dois veículos tinham cerca de 35 animais cada, com documentos que ainda precisam ser verificados. Mas, segundo o órgão, eles apresentam irregularidades e os animais estavam em três caminhões, que estavam vindo de Minas Gerais, sem apresentar a documentação sanitária necessária para o trânsito.

"Nós estávamos retornando de uma fazenda na região de Tanhaçu, justamente para investigar a emissão de GTA falsa, quando nos deparamos, na altura do distrito de Sussuarana, com cerca de cinco caminhões, que seguiam em comboio. Durante a abordagem, dois deles conseguiram fugir", disse o fiscal da ADAB, Clemente Fernandes.

Outros 70 bovinos também foram apreendidos com documentos que podem ter sido falsificados em Janaúba (MG). "Estamos averiguando bem para sermos justos. Estes não foram para abates ainda. Porque se de fato os documentos forem falsos, eles também vão para o abate no matadouro", afirma Fernandes.

