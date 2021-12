Edital para reforma da BA-026 é publicado no Diário Oficial

O edital nº 007/2018 para a licitação da empresa que realizará a recuperação da BA-026, estrada que liga Amargosa a Santo Antônio de Jesus, publicado no Diário Oficial da Bahia, na sexta-feira (9), atesta que o serviço será realizado no trecho de cerca de 45 km da rodovia. A obra englobará a restauração total da estrada, incluindo, além da pavimentação, a drenagem de águas pluviais e o trabalho de reestruturação da sinuosidade em alguns trechos.

“Fico muito feliz com o compromisso que o governador Rui Costa tem assumido com o povo de Amargosa e toda a região. Essa obra é muito importante e aguardada por todos nós, e agora será realizada com a qualidade que a população merece”, afirmou o prefeito Júlio Pinheiro.

