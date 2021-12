Edital de licitação para construção do Centro de Traumatologia de Vitória da Conquista é lançado

O edital de licitação para a implantação do Centro de Traumatologia de Vitória da Conquista será publicado no Diário Oficial do Estado, nesta quinta-feira (13). Com investimento estimado em R$ 9,4 milhões apenas em obras, a unidade contará com 63 leitos que funcionarão integrados ao Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC), além de um centro cirúrgico com três salas e uma agência transfusional. A ordem para a licitação foi assinada nesta quarta-feira (12) em Vitória da Conquista pelo secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas.

O Centro ocupará as instalações do antigo Hospital Especializado Afrânio Peixoto (HEAP), cuja edificação passará por reforma e modernização a fim de atender as normas sanitárias e adequação do novo perfil assistencial, visto que atenderá pacientes vítimas de ortotrauma em vez de psiquiátricos. Esta medida atende, simultaneamente, a indicação do Ministério da Saúde e da Política de Saúde Mental no Brasil, ao promover a redução programada de leitos psiquiátricos de longa permanência, incentivando que as internações psiquiátricas, quando necessárias, se deem no âmbito dos hospitais gerais e que sejam de curta duração.

“O novo serviço vai absorver toda demanda ortopédica da região Sudoeste. Isso significa que estamos ampliando o HGVC. Além disso, o Centro de Traumatologia expande a capacidade de cirurgias ortopédicas, uma vez que os acidentes de moto representam hoje o maior e mais grave problema de saúde pública do estado, tendo em vista os elevados custos econômicos e sociais, além da elevada taxa de ocupação de leitos hospitalares, visto que são pacientes politraumatizados”, afirma Fábio Vilas-Boas, que informou que as obras devem ser concluídas em até um ano.

