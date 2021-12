Edital Alianças Produtivas é divulgado na Chapada Diamantina

Representantes da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), empresa vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), continuam se reunindo com membros de cooperativas e associações do Território Chapada Diamantina. Na quinta (23), eles se reuniram no município de Piatã e nesta sexta foi a vez de Seabra. Esses encontros têm como objetivo divulgar o edital Alianças Produtivas, do projeto Bahia Produtiva, que disponibiliza R$ 60 milhões para promover parcerias comerciais qualificadas e duradouras com uma ou mais organizações produtivas da Agricultura Familiar e com o setor privado.

O diretor-presidente da CAR, Wilson Dias, explicou que essas reuniões estão acontecendo nos municípios do Território Chapada Diamantina que tenham cooperativas com grande potencial. "Nosso objetivo é esclarecer e tirar dúvidas sobre o edital para que possamos ter boas propostas e ajudar o maior número de agricultores baianos. Acreditamos que daqui vão sair boas alianças produtivas, bons projetos. Com o edital, ganham a cooperativa e o setor privado".

As inscrições para o edital Alianças Produtivas seguem abertas até o dia 4 de maio. As Manifestações de Interesse (MI) deverão ser inscritas eletronicamente, mediante preenchimento do formulário no sistema disponível no site da CAR .

