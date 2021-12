Dono de 80 perfis falsos, suspeito de pedofilia pela internet é preso na BA

Um jovem suspeito de gerenciar 80 perfis falsos nas redes sociais para cometer crimes cibernéticos sexuais contra crianças e adolescentes foi preso na manhã desta segunda-feira, 5, no município baiano de Ibipitanga (distante 609 km de Salvador). Segundo a Polícia Civil, ele já tinha um mandado em aberto, expedido pela Justiça do estado de Tocantins.

As investigações apontaram que o jovem de 20 anos fez vítimas em Tocantins, Bahia, Minas Gerais, Ceará, além de outros estados. De acordo com o delegado Marcelo Costa Amado, da 24ª Coorpin/Bom Jesus da Lapa, o suspeito iniciava conversas com os menores de idade pela internet, para conseguir fotos e vídeos íntimos.

Conforme a polícia, um aparelho celular com imagens das crianças e adolescentes foi apreendido na ação e deve passar por perícia. O homem foi encaminhado para o município de Macaúbas, onde aguarda ser recambiado para o Tocantins.

