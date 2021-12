Dois homens são presos com munições e drogas em Livramento de Nossa Senhora

Dois homens foram presos na tarde de sexta-feira, 2, no município de Livramento de Nossa Senhora, no centro sul baiano. Eles foram presos com munições e drogas e são suspeitos de integrarem o tráfico de entorpecentes na região.

A ação aconteceu após policiais receberem denúncias de populares e, ao intensificarem o policiamento na localidade, perceberam movimentação em uma residência. Com a aproximação dos policiais, dois homens tentaram fugir, mas foram alcançados.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP-BA), foram apreendidos cocaína, maconha, 30 munições, dois cheques nos valores de R$ 150 e R$ 200, seis aparelhos celulares, três balanças, um caderno com anotações da vendas de entorpecentes e embalagens para guardar as drogas.

