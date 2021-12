Distrito Industrial de Vitória da Conquista ganha mais atrativo

A parceria estabelecida entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE) e a Associação das Indústrias de Vitória da Conquista (AINVIC), nesta quarta-feira (15), reforça a política de atração de investimentos para o interior da Bahia. O secretário em exercício e chefe de Gabinete da SDE, Luiz Gugé, afirma que a ideia da “força tarefa” é deixar o distrito industrial de Vitória da Conquista mais atrativo e rentável, bem como aumentar a oferta de emprego na região. Participaram da reunião representantes da Coelba, da Viabahia e das secretarias estaduais da Segurança Pública, da Infraestrutura e da Fazenda.

A ideia da “força tarefa”, segundo o gestor da SDE é deixar o distrito mais atrativo e rentável, bem como aumentar a oferta de emprego na região. “Temos uma parceria muita boa com a Ainvic e a intenção do governo é dar celeridade à resolução das demandas das indústrias de Vitória da Conquista. Colocamos todos os órgãos à mesa e dialogamos para encontrar a melhor maneira de solucionar os problemas e alavancar o desenvolvimento do interior. Este é um modelo que deveremos adotar com os demais distritos industriais, em todo o Estado”, relatou.

A AINVIC assumiu a gestão do distrito industrial de Conquista em 2017, após assinatura de Acordo de Cooperação com a extinta Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial (SUDIC). Desde então, conforme seus dirigentes, tem planejando um pacote de investimentos para alavancar a atividade industrial do local.

