Delegacia Territorial é inaugurada em Andaraí

Com investimento de mais de R$ 1,25 milhão, o município de Andaraí, na Chapada Diamantina, recebeu a Delegacia Territorial, unidade da Polícia Civil, na manhã desta quinta-feira.

Caracterizado como uma delegacia do Tipo V-A, de pequeno porte, o equipamento vai abrigar uma equipe formada por delegado, investigador, escrivão e auxiliares administrativos. “Temos feito um trabalho voltado para melhorar a Segurança Pública, tanto na capital quanto no interior, ao passo em que qualificamos estruturas e, assim, o atendimento para quem precisa dos serviços oferecidos por policiais militares, civis, técnicos e bombeiros”, afirmou o governador Rui Costa durante a inauguração do equipamento.

Construída em um terreno de 1.500 m², a Delegacia Territorial vai atender à demanda gerada por toda a população de Andaraí e visitantes, que, de acordo com o delegado titular Azevedo, é formada majoritariamente por crimes não fatais. "Lidamos, principalmente, com ocorrências enquadradas na Lei Maria da Penha, arrombamentos e furtos. O número de homicídios aqui é quase zero".

Parceria

Em parceria com a prefeitura local, o governador entregou obras de pavimentação de ruas, na sede do município e, ainda, a chave de um ônibus escolar para transportar estudantes que residem em distritos mais afastados, além de 786 certificados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) a pequenos produtores da região.

