Curta-metragem de estudantes de Vitória da Conquista é selecionado para festival cearense

Produzido por estudantes do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Vitória da Conquista, o curta-metragem “Poesia nas linhas invisíveis da cidade” está entre as obras audiovisuais selecionadas para a segunda edição do Festival Cine Cariri, que acontece entre os dias 19 e 26 de janeiro, nas cidades cearenses de Crato, Juazeiro do Norte, Barbalho e Nova Olinda, com o objetivo de difundir curtas e longas-metragens locais, regionais e nacionais dos gêneros animação, ficção, documentário, videoclipe ou experimental. Na realização do curta, as alunas se envolveram nas áreas de direção, produção, roteiro, edição, atuação e fotografia.

A obra das estudantes do CJCC, que retrata a arte urbana, foi selecionada na categoria estudantil de Ensino Médio e será exibida na mostra “Cabra da peste”. A produção foi desenvolvida durante a oficina “Recriando arte”, ofertada no Centro Juvenil, em 2018. O professor Daniel Leite Almeida, que ministrou a oficina e orientou as estudantes, falou da importância do reconhecimento da produção estudantil. “Os festivais acabam sendo vitrines para as produções dos estudantes e isso estimula cada vez mais os alunos a continuarem produzindo filmes. Além disso, esses festivais são seletivos e ter uma obra escolhida entre muitas outras de todo o país é muito importante”.

O educador destaca, ainda, que o audiovisual é estimulado na rede estadual por meio do Produções Visuais Estudantis (PROVE), um projeto de natureza educativa, artística e cultural que diversos recursos tecnológicos, como aparelhos celulares, câmeras fotográficas e filmadoras. A ideia do PROVE, completa, é desenvolver o potencial educativo e artístico do aluno por meio da experiência fílmica, a partir da criação de roteiros e de vídeos para a produção, diversificação e socialização de conhecimentos.

