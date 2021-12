Criança que estava sem respirar na BR 116 é socorrida pela PRF

Na manhã de deste sábado, 3, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava fiscalização preventiva da Operação Semana Santa, quando visualizaram veículo parado no acostamento da BR 116. Ao se aproximarem, perceberam que os ocupantes do carro estavam desesperados, pois uma criança de apenas seis anos de idade estava sem respirar.

Percebendo a urgência do caso, os policiais realizaram as manobras para desobstrução de vias aéreas. Após os primeiros socorros na pista, foi acionada uma ambulância da Concessionária e o garoto foi encaminhado para o Hospital Geral Prado Valadares de Jequié para avaliação médica e atendimentos complementares e para detectar também a razão que levou as convulsões.

O conhecimento em técnicas de primeiros socorros dos policiais e o encaminhamento rápido para a unidade hospitalar foram decisivos para salvar a vida do menino.

