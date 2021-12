Criança de 3 anos morre em acidente de carro no município de Jaguaquara

Um acidente de carro, ocorrido na manhã desta sexta-feira, 25, vitimou uma criança de 3 anos no município de Jaguaquara (distante a 336 km de Salvador), na região centro-sul do estado.

De acordo com o Blog do Marcos Frahm, o veículo modelo Fiat Palio estava com seis ocupantes no momento do acidente. Os feridos receberam atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foram encaminhados para o Hospital Municipal de Jaguaquara, mas não correm risco de morte.

Já a criança, identificada como Ana Liz, precisou ser levada às pressas ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. O corpo dela foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) da cidade de Jequié.

Ainda de acordo com o site local, uma mulher estava conduzindo o veículo quando perdeu o controle em uma curva na localidade da BA-545, próximo do Baixão de Ipiúna, e desceu uma ribanceira com altura de aproximadamente 50 metros, onde já foram registrados vários acidentes com vítimas.

O carro levava a família que pretendia passar o feriado natalino em uma localidade da zona rural de Jaguaquara.

