Criação de policlínicas regionais deve reduzir gastos dos municípios com saúde

A implantação de policlínicas regionais deverá reduzir os gastos dos municípios com saúde. Isso porque elas são construídas com recursos 100% do governo baiano e têm seu custeio dividido entre a administração estadual (40%) e os municípios que integram os Consórcios Regionais de Saúde (60%).

Durante a vista guiada à Policlínica do Alto Sertão, que será inaugurada na tarde desta sexta-feira (dia 24), em Guanambi, o governador Rui Costa explicou que a divisão dos valores entre os municípios é proporcional ao número de habitantes e deverá ter impacto positivo sobre suas finanças. “Com a policlínica assegurando atendimento em diversas especialidades e exames de alta complexidade, os municípios, em geral, economizarão recursos destinados ao serviço de saúde da população”, afirmou Rui.

Um exemplo dessa perspectiva de economia vem da cidade de Feira da Mata, que tem cerca de seis mil habitantes. Como integrante do Consórcio do Alto Sertão, o município vai pagar por mês cerca de R$ 6,5 mil para custeio da policlínica. “Isso é o que gastamos, hoje, só com o pagamento de exames, como ressonância magnética”, explicou o prefeito Aparecido Alves da Silva, mais conhecido como Cidim.

O governo estadual investiu R$ 25 milhões, entre obras, equipamentos e aquisição de 12 micro-ônibus para a implantação da Policlínica do Alto Sertão. A unidade vai atender moradores dos municípios de Caculé, Caetité, Candiba, Carinhanha, Feira da Mata, Guanambi, Ibiassucê, Igaporã, Iuiú, Jacaraci, Lagoa Real, Licínio de Almeida, Malhada, Matina, Mortugaba, Palmas de Monte Alto, Pindaí, Riacho de Santana, Rio do Antônio, Sebastião Laranjeiras, Tanque Novo e Urandi.

