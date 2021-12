CPM de Jequié é destaque em robótica Vila da Ciência da UESB

Um robô produzido pelos alunos do Colégio da Polícia Militar (CPM) de Jequié foi o destaque da 13ª edição Vila da Ciência, um projeto de extensão contínuo, desenvolvido pelo Departamento de Ciências e Tecnologias (DCT), da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb). Com essa criação, o Colégio da Polícia Militar conquistou o primeiro lugar por apresentar um robô que se move por telepresença e apto para progredir em áreas de risco.

Idealizado pelo capitão Silva Junior, o projeto de robótica, contou com a participação de 12 alunos do Ensino Fundamental e Médio, que receberam a medalha Wilson Rocha, em honra in memoriam ao professor idealizador da Vila da Ciência.

Durante o evento que reúne a comunidade acadêmica de escolas públicas e privadas de Jequié, o CPM recebeu também os títulos de campeão e vice-campeão na categoria de Ensino Fundamental II. Os professores da instituição militar Lorena Almeida e Jonathan Fábio também foram homenageados pelo trabalho desenvolvido junto aos alunos do CPM que participam do projeto de robótica.

Considerada o maior evento científico de Jequié e Região, a Vila da Ciência tem o objetivo é estimular o desenvolvimento da ciência, através da confecção criativa e inovadora de projetos nas áreas de Matemática, Química, Física e Biologia.

O diretor do CPM de Jequié, tenente-coronel José Silvério de Almeida Neto, parabenizou a todos que participaram do projeto e salientou, ainda, que a instituição vem buscando, cada vez, mais a excelência no ensino, sobretudo no aspecto multidisciplinar. “Foi um ano de muitas conquistas e realizações, o que serve para mostrar que estamos no caminho certo” completou o comandante.

