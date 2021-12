Covid-19: Vitória da Conquista vacina jovens com 20 anos ou mais nesta sexta

O município de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia, realiza, nesta sexta-feira, 3, mais um mutirão de vacinação contra a Covid-19. A ação contemplará jovens de 22, 21 e 20 anos ou mais com a 1ª dose.

O mutirão, de 12 horas, será escalonado por horários, com quatro horas para cada idade, enquanto durar o estoque. Nesta quinta-feira, 2, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) recebeu uma reposição com 8.120 doses de vacina contra Covid-19.

Na sexta, de 9h às 13h, serão imunizadas as pessoas com 22 anos ou mais. Já no horário de 13h às 17h, é a vez dos jovens de 21 anos ou mais se vacinarem. A partir das 17h até às 21h, a vacinação inclui os jovens de 20 anos ou mais.

Os pontos de aplicação da 1ª dose serão: drive-thru da Ufba e nos pontos fixos para pedestres da Paróquia Rainha da Paz (Patagônia), quadra esportiva da Fainor (Candeias), 9º Batalhão de Polícia Militar (Ibirapuera) e Salão Paroquial da Santa Luzia (Urbis V) e Escola Municipal Mozart Tanajura (Vila América).

Para se vacinar, é preciso apresentar documento pessoal com CPF e comprovante de residência em Vitória da Conquista.

