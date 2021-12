Coronavírus: banco em Brumado suspende atendimento devido índice de contaminados entre funcionários

Por conta da grande quantidade de funcionários contaminados pelo Coronavírus, a agência do Banco do Brasil suspendeu suas atividades em Brumado desde a última sexta-feira (25). Até o momento, estão confirmados três casos e mais dois aguardam resultado.

O delegado sindical atuante na agência, Gabriel Caires, afirmou que não há previsão para o retorno do atendimento ao público pois existe uma necessidade de controlar o número crescente de casos nos últimos dias.

“É de extrema importância e necessidade que os demais funcionários do Banco do Brasil de Brumado sejam também devidamente afastados e testados, ainda que assintomáticos, porque, conforme orientação médica, só assim será possível o rastreio de novos quadros, garantindo maior segurança tanto para os funcionários, como para os clientes do Banco”, disse.

Ainda segundo o dirigente, o Sindicato dos Bancários do Estado da Bahia está acompanhando a situação e exigindo que todos os protocolos sanitários sejam respeitados. (Informações do Achei Sudoeste).

