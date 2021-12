Convênio é firmado para pavimentação de ruas em Amargosa

O convênio para a execução de pavimentação em ruas do Loteamento Cidade Jardim, no bairro da Catiara, em Amargosa, foi firmado entre o prefeito Júlio Pinheiro e o governador Rui Costa. A obra, que terá um investimento de R$ 294.678,15, contemplará a drenagem de água pluvial e será licitada nas próximas semanas, segundo o chefe do executivo municipal.

Na solenidade, ocorrida na quinta-feira (12), no auditório da Secretaria de Infraestrutura do Estado (SEINFRA), Rui Costa assinou, ainda, 107 convênios com 106 municípios baianos, que receberão obras para o desenvolvimento rural, esportivo e urbano, incluindo pavimentação de ruas, construção de mercados, praças, ginásios e recuperação de estádios, entre outras ações, representando um investimento total de R$ 58,6 milhões.

O prefeito Júlio Pinheiro comentou sobre a assinatura do convênio. “O governador tem sido um importante parceiro nas nossas realizações e vem ajudando muito no desenvolvimento da nossa cidade. Amargosa agradece o seu empenho em mais esta conquista que, sem dúvidas, trará importantes benefícios para a população”.

