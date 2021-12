Continua combate ao incêndio em Rio de Contas

O combate ao incêndio de grande porte que já atinge uma área de mais de mil hectares do município de Rio de Contas, na Chapada Diamantina, prossegue com a atuação de 21 bombeiros especialistas no combate a incêndios florestais, 11 brigadistas e três militares do Grupamento Aéreo da Polícia Militar da Bahia (GRAER). De acordo com a equipe, houve uma redução da ação do fogo nas áreas de vegetação onde foram empregados esforços.

Os bombeiros e brigadistas contam com o suporte técnico, operacional e logístico do Programa Bahia Sem Fogo, que empregou quatro aeronaves do tipo Air Tractor, com o lançamento direto de água sobre o fogo. Também foram disponibilizados cinco veículos terrestres e um helicóptero do Graer, que atua no deslocamento das tropas para áreas de difícil acesso.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a área atingida em Rio de Contas – que equivale, aproximadamente a mil campos de futebol – é de difícil acesso, o que dificulta o combate ao fogo, que já chegou à Serra da Alma. Também na região do Pico do Barbado, no município de Abaíra, foram encaminhados brigadistas e bombeiros para atuação, avaliação e monitoramento de áreas já combatidas. As gestões municipais de Rio de Contas e Abaíra também dão suporte ao trabalho das equipes.

No sábado (2), o secretário estadual do Meio Ambiente, João Carlos Oliveira, realizou um sobrevoo por toda a área atingida e se reuniu com as equipes de combate para planejar novas ações de controle dos incêndios.

adblock ativo