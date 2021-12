Contas da gestão passada do prefeito de Iguaí serão votadas pela câmara

O Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA) determinou, em publicação nesta terça-feira (30), que a Câmara de Vereadores de Iguaí vote as contas do prefeito Rony Moitinho, referentes ao mandato anterior do gestor. A medida da desembargadora Cassinelza da Costa Santos Lopes obriga que o presidente da Câmara de Iguaí, Ranulfo José Moreira, convoque os vereadores nos próximos dois dias úteis para votar as contas do prefeito dos anos 2011 e 2012, que já tinham sido rejeitadas pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCM-BA) à época.

Por conta da pandemia do novo Coronavírus, a sessão pode ser realizada em formato virtual. E em caso de desobediência, a multa será de R$ 10 mil diários até o limite de R$ 200 mil. A liminar atendida pela desembargadora foi acionada pelo diretório do partido DEM de Iguaí, adversário do prefeito.

