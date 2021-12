Condutor morre e duas pessoas ficam feridas em acidente na BR-420

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas após um carro colidir com um caminhão neste domingo, 27, no KM 287 da rodovia BR-420, no Vale do Jiquiriçá.

O condutor do veículo, modelo Volkswagen Saveiro, perdeu o controle da direção e colidiu lateralmente com um caminhão-baú, no trecho do município de Ubaíra.

Segundo o Blog Marcos Frahm, o motorista da picape faleceu a caminho do hospital. As outras duas pessoas - um homem e uma mulher, que também estavam no carro - foram encaminhadas para uma unidade hospitalar, mas o estado de saúde da dupla é desconhecido.

