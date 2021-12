Comunidades rurais de Caetité são foco de reivindicações

Em audiência com o secretário de Relações Institucionais do Estado da Bahia (SERIN), Josias Gomes, o vereador Moacir Santos, do município de Caetité, solicitou a perfuração de poços artesianos nas localidades de Bebedouro de Santa Luzia, Lagoa Azul, Lagoa dos Bois, Campinas e Cajazeiras. Outro pedido diz respeito a três tanques de resfriamento de leite para as comunidades rurais do município, além de um trator com implementos e uma cozinha comunitária para o processamento de frutas na comunidade de Campinas, que atenderá 180 famílias. Outra reivindicação é a extensão da rede de água até a comunidade de Pedra Grande, para beneficiar 300 famílias.

