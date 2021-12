Comerciante natural de Livramento de Nossa Senhora é agredida ao pedir a cliente que colocasse máscara

A baiana Adriana Araújo da Silva, 38 anos, natural de Livramento de Nossa Senhora, no Sudoeste baiano, foi agredida por Márcio Roberto Rodrigues, que entrou em uma padaria da cidade de Palmares Paulista com a máscara no queixo.

Ao solicitar que colocasse da forma correta a máscara, Adriana foi surpreendida com agressões físicas de Márcio Roberto, que só parou de atacá-la porque pessoas em volta intervieram, evitando que ela fosse morta.

As agressões provocaram diversos ferimentos na comerciante, que foi internada e submetida a procedimentos cirúrgicos no braço esquerdo. Ao receber alta do hospital no domingo (13), Adriana prestou depoimento à polícia.

Delegado e investigadores se mostraram indignados e vão oferecer denúncia ao Ministério Público. O órgão, por sua vez, deverá encaminhar o caso à justiça como tentativa de feminicídio.

