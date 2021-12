Começam nesta quarta-feira as celebrações natalinas em Amargosa

Começam nesta quarta-feira (13) as celebrações natalinas em Amargosa. O Natal Luz na Cidade Jardim, uma iniciativa da prefeitura municipal, contará com uma série de apresentações, sempre a partir das 18h30, na praça Lourival Monte. Apresentações de coral, peças teatrais e shows musicais fazem parte da programação.

Confira a programação completa:

13/12

A apresentação de Flauta do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e do Coral Vozes da Terra, da Escola Almeida Sampaio.

14/12

Projeto Viver a Melhor Idade, show da Banda Os Caras De Pau e Carlos Moreira e presentação do programa AABB comunidade.

15/12

Apresentação de Flauta da Escola Municipal Júlio Pinheiro dos Santos.

16/12

Sem programação por conta da Quermesse da Paróquia.

17/12

Apresentação de Flauta da Escola Monsenhor Antonio José de Almeida e apresentação de música e dança do Projeto Oásis.

18/12

Apresentação de alunos da Escola Monsenhor Antonio José de Almeida - Programa Novo Mais Educação e dos alunos da Escola Júlio Pinheiro dos Santos.

19/12

Apresentação do Coral do CAPS e da Fanfarra do Colégio Estadual Santa Bernadete (FANESB).

20/12

Apresentação do Colégio Pedro Calmon e do CETEP e shows de Samir Pierre e de Celso Flautista.

21/12

Apresentação do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) e show de Valmir Caldas e Adno.

22/12

Peça Teatral do Grupo Cuida Bem De Mim e apresentação do Coral de Vozes de Amargosa.

23/12

Ponto De Leitura.

24/12

Show de Júnior Bastos.

