Com incêndio controlado, Chapada Diamantina vai continuar sendo monitorada

Com o incêndio na Chapada Diamantina controlado, neste domingo, 11, a maior parte dos profissionais e combatentes envolvidos permanece na base montada em Mucugê para monitoramento da situação, bem como para combate a novos focos de incêndios, caso voltem a ocorrer. A previsão é de que até esta quarta-feira, 14, o Corpo de Bombeiros declare a extinção dos incêndios na região, pois é quando se conclui o prazo de 72h estabelecido em protocolos da corporação.

De acordo com o comandante da operação, capitão bombeiro militar Murilo Rocha, foram liberadas as brigadas voluntárias e oito bombeiros militares. Mesmo as brigadas voluntárias que foram liberadas para o descanso continuam de sobreaviso. Dois aviões air tractor utilizados no combate às chamas foram retirados de operação.

Outros quatro aviões do modelo e contratados pelo Governo do Estado continuam à disposição para eventuais novas operações. As brigadas institucionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), PrevFogo e Corpo de Bombeiros , com cerca de 30 homens, permanecem realizando a vigilância e monitoramento de toda a região.

>> Situação de emergência é decretada em 73 municípios atingidos por incêndios florestais

O helicóptero do Graer continua à disposição para que seja utilizado no trabalho de monitoramento das áreas afetadas pelas chamas. A previsão é de que sejam realizados dois sobrevoos ainda hoje. Na última madrugada, uma chuva de 50 milímetros caiu na região e ajudou a manter a situação sob controle.

adblock ativo