Colégios estaduais realizam simulados e aulões na preparação final para o ENEM

A cinco dias para a primeira etapa do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), que acontece no domingo (4), os estudantes da rede estadual estão intensificando os estudos para a realização das provas, que também serão aplicadas no dia 11. Aulões abordando as diversas áreas do conhecimento, simulados e revisões de conteúdos estão entre as estratégias adotadas pelos professores em sala de aula.

No Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Vale do Jequiriça, em Amargosa, que conta com a parceria da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), a iniciativa de intensificar a preparação para o ENEM foi elogiada pelo estudante Diego Gabriel, 18 anos, do 4º ano do curso técnico de nível médio em Enfermagem. “Essas atividades extras aprimoram o nosso conhecimento, porque acabam sendo uma oportunidade de conferirmos os últimos detalhes e, também, têm uma característica mais descontraída, o que acaba resultando em uma ação mais dinâmica”.

Os professores orientam que o momento agora é de buscar o equilíbrio. “Agora, não é momento de desgastes. Aconselho que revisem os conteúdos dos quais já têm domínio para evitar ansiedade. E, nos dias das provas do ENEM, uma leitura atenta nas questões é essencial para o êxito nas respostas”, sugerem.

Como parte das estratégias de preparação dos estudantes para o exame, a Secretaria da Educação do Estado também realiza o projeto ENEM 100%, que compreende etapas como mobilização nas unidades escolares, inscrição e registro dos inscritos e fortalecimento das aprendizagens com correções de provas. Além disso, a Secretaria disponibiliza mais de seis mil conteúdos digitais educacionais no Ambiente Educacional Web, no Portal da Educação . São assuntos de todas as disciplinas das áreas de conhecimento e de todos os níveis de ensino, produzidos e/ou catalogados por educadores da Rede Anísio Teixeira.

