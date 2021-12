Colégio da Polícia Militar de Jequié é inaugurado

A nova sede do Colégio da Polícia Militar Professor Luiz Cotrim, em Jequié, foi inaugurado nesta sexta-feira (6), pelo governador Rui Costa. A nova unidade, que traz um modelo moderno e uma proposta inclusiva, vai beneficiar toda a população que reside em seu entorno. Com um investimento de mais de R$ 4,5 milhões, a escola conta com 17 salas de aula, biblioteca com 127 metros quadrados, auditório com capacidade para 160 pessoas, laboratório de ciências e informática, bicicletário, campo de futebol society, quadra poliesportiva, consultório odontológico e área para horta comunitária.

“Educação e cultura são aquelas ferramentas que transformam a vida das pessoas, e eu costumo dizer que transformou a minha. Por isso, essa escola possui um auditório para a realização de apresentações diversas e também quadras, pois entendemos que o incentivo à prática esportiva também é muito importante para a juventude. Este conceito deverá ser estendido para outros colégios estaduais”, disse o governador, durante a inauguração.

Na oportunidade, Rui Costa entregou uma nova pista de atletismo no 19º Batalhão de Polícia Militar (19º BPM), além de cinco novas viaturas para a Companhia de Policiamento Especializado. Para a Saúde da região, foram entregues 17 ambulâncias aos municípios de Aiquara, Barra Rocha, Brejões, Cordeiros, Gongogi, Ibicuí, Itagibá, Itambé, Itapitanga, Itiruçu, Jequié, Milagres, Presidente Jânio Quadros, Uruçuca, Vitória da Conquista, Barra do Choça, Jiquiriçá e Lajedo do Tabocal.

No setor da Agricultura, o governador entregou 347 títulos de terra para a comunidade de Vila Esperança.

Sinal da TVE Digital –

Rui Costa também inaugurou, simbolicamente, o sinal digital da TVE no município, cujo investimento para a nova estação retransmissora foi de mais de R$ 120 mil. Agora, a população de mais de 150 mil jequieenses vai poder conferir toda a programação no canal 7.1, com alta qualidade de som e imagem. A novidade faz parte do plano de expansão do sinal em HD anunciada por Rui Costa em agosto deste ano. A expectativa é que, até o final de dezembro, mais de 60 cidades baianas tenham acesso à diversidade cultural através do canal.

De acordo com o diretor geral do Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia (IRDEB), Flávio Gonçalves, “o processo de expansão da TVE pelo interior fortalece a relação entre o cidadão e a TV pública. Os moradores de Jequié irão se surpreender com a qualidade e a diversidade da programação da TVE, que chega com transmissão em alta definição, mostrando tudo o que acontece na Bahia”.

