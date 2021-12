Clube de Ciências do CJCC de Vitória da Conquista está com inscrições abertas

As inscrições para o Clube de Ciências, do Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Vitória da Conquista, unidade da rede estadual de ensino, estão abertas até quarta-feira (3). Os estudantes interessados podem se inscrever através do link https://forms.gle/DyDPbinfEb8YL3AB7 . A primeira reunião que marcará a inauguração do Clube será realizada na quinta-feira (4), às 16h, na sede do CJCC de Vitória da Conquista.

Com o objetivo de fomentar a iniciação científica, o Clube de Ciências reúne jovens que tenham interesse pela pesquisa, para discutir e criar projetos que buscam solucionar problemas cotidianos da sua comunidade. A atividade é direcionada aos estudantes da rede estadual da Bahia matriculados no Ensino Médio, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou na Educação Profissional e Tecnológica.

“O Clube de Ciências é uma experiência nova que vamos começar no CJCC. Vamos agregar jovens que se interessam pela ciência, que gostam da pesquisa e de inventos. Nele, trataremos sobre conhecimento científico. Vamos montar projetos e realizar experimentos que os alunos adoram e, ainda, estruturar nossa Feira de Ciências”, destaca a coordenadora do clube, Karine Brasil.

A gestora ressalta, ainda, que a Secretaria da Educação estimula a criação dos clubes de Ciência no âmbito do projeto Ciência na Escola, fomentando, também, a realização das feiras escolares de Ciências, Matemática e Empreendedorismo e, consequentemente, da Feira de Ciências, Empreendedorismo e Inovação da Bahia (FECIBA), que chega à 8ª edição. Os projetos para a feira escolar, em geral, partem de uma situação-problema, para a qual podem ser idealizados um processo, um modelo, um invento ou um experimento científico para resolvê-la ou minorá-la, gerando um resultado, modelo, protótipo ou outro tipo de produção, de tal forma que possa ser avaliado por sua utilidade; relevância social ou científica.

Sobre os Centros Juvenis – Conforme dados da SEC, os Centros Juvenis de Ciência e Cultura (CJCC) têm sido um ponto de encontro dos estudantes que, no turno oposto aos quais estão matriculados, participam de cursos e oficinas oferecidos. Os centros buscam, portanto, ampliar a jornada escolar, diversificar o currículo dos estudantes e ampliar o acesso da juventude baiana às temáticas contemporâneas com as atividades voltadas à arte, cultura, inovação e ciência.

