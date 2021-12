CJCC de Vitória da Conquista participa de encontro nacional

A experiência de transformar a Matemática em arte, de forma prática, lúdica e divertida, desenvolvida no Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Vitória da Conquista, foi apresentado no XIII Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), em Cuiabá. No evento, que foi encerrado na quarta-feira (17), a professora Adriana Sousa ministrou a oficina de “Geonecas”, para mostrar como acontece o estudo e a aprendizagem da Matemática por meio da confecção de roupas de boneca, e fez uma apresentação do artigo “Vivenciando a educação financeira por meio das histórias em quadrinhos”.

As duas experiências apresentadas no evento são resultados do curso “‘1+1? é mais que dois”, ministrada no CJCC. Na oficina de Geonecas, enquanto os participantes aprenderam a fazer as roupas de bonecas, puderam vivenciar um pouco a relação feita sobre questões matemáticas, como por exemplo: a análise combinatória e a identificação e classificação das figuras geométricas, a partir dos moldes e figurino das bonecas. “Na construção das roupas das bonecas, não utilizamos linha, cola e nem costuramos. Trabalhamos a partir do recorte utilizado pelo aluno e a forma geométrica escolhida com amarrações”, explicou a professora Adriana Sousa que, ainda durante a oficina, promoveu um bate-papo sobre representatividade, por meio das bonecas. “Discutimos sobre o difícil acesso a bonecas pretas, a cultura do corpo perfeito e a alimentação saudável”, completou.

Também durante o evento nacional, a educadora falou sobre a oficina de Educação Financeira do CJCC, que virou um artigo. “Abordei a diferença entre desejo e necessidade, juros, descontos, cálculos de juros e descontos baseados nos encartes de lojas e a necessidade de fazer uma reserva para a vida. Dentro dessa discussão, a proposta é a criação de histórias em quadrinhos sobre uma situação vivida pelos estudantes ou por algum conhecido, promovendo uma reflexão sobre o que conversamos”, pontuou.

Sobre o XIII ENEM - O Encontro Nacional de Educação Matemática busca contribuir com o avanço das discussões e do aprendizado da educação matemática e congrega o universo dos segmentos envolvidos com a temática. Participam do evento professores e estudantes da Educação Básica, universitários, alunos de pós-graduação e pesquisadores de todo o país, promovendo debates e discussões no campo educativo.

