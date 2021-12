Cinco bairros de Vitória da Conquista concentram 32% de casos de Covid-19 na cidade

Candeias, Boa Vista, Alto Maron, Brasil e Patagônia são os bairros de Vitória da Conquista com maior número de casos da Covid-19. Os dados, divulgados pela Secretaria de Saúde do município, consideram que dos 884 casos divulgados pela prefeitura, no sábado (4), as cinco localidades - respectivamente, 92, 55, 54, 44 e 40 casos - concentram 32,2% de pessoas infectadas pelo novo Coronavírus.

Na última atualização, a gestão municipal registrou, no final de semana, mais 18 casos, o que elevou o número para 902. O primeiro caso de Coronavírus no município foi registrado em 31 de março. Em Conquista, 19 pessoas já morreram pela doença. Nesse sábado, a prefeitura informou que 31 pessoas que testaram positivo para a Covid-19 se recuperaram, em um total de 595 curados. Ainda há 288 pacientes com o vírus ativo (17 internados e 271 em tratamento domiciliar). (Com informações do Bahia Notícia).

