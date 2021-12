Cidade de Amargosa sedia marca famosa de calçados masculinos

Instalada em Amargosa, a fábrica Ferracini deu início a suas atividades nesta segunda-feira (11). A conhecida marca de calçados masculinos funciona no galpão da Superintendência de Desenvolvimento Industrial e Comercial da Bahia (SUDIC), na Avenida Luiz Sandes, que foi reformado para acolher a empresa, a partir de recursos oriundos de um convênio firmado entre o município e o Governo do Estado. Na última semana, os diretores da empresa vieram ao município para realizar o processo de seleção e contratação de funcionários e fizeram os ajustes finais para dar início à fabricação dos primeiros sapatos nas novas instalações.

O prefeito Júlio Pinheiro acredita que o novo empreendimento vai gerar bons resultados financeiros à cidade. “Lutamos muito para a chegada da Ferracini porque sabemos do poder transformador que uma empresa com este nível tem para a nossa gente. Agradeço a todos que contribuíram para esta conquista, em especial ao governador Rui Costa, pela importante parceria. Seguiremos trabalhando juntos para gerar mais oportunidades para a população”, declarou.

O gestor municipal destacou que, apesar do cenário adverso, Amargosa encerra o ano com mais um grande empreendimento que, segundo ele, ampliará o potencial econômico de toda a região. Trata-se da reabertura do frigorífico, aberto em julho deste ano, que gerou cerca de 100 empregos diretos e 270 indiretos com. A empresa produz, no local, cerca de 300 toneladas de carne, que são exportadas para o mercado asiático, com pretensão de chegada ao mercado europeu. Segundo dados recentes do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), do Ministério do Trabalho, Amargosa já gerou cerca de 138 novos empregos este ano, ocupando o 46º lugar entre os 417 municípios baianos que mais geraram emprego em 2017.

