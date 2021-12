Ciclista desmaia após ser atropelado na BA-650; motorista fugiu do local

Um homem desmaiou após ter sido atropelado, na noite desta terça-feira, 29, na BA-650, próximo ao distrito de Japomirim, na cidade de Itagibá, no centro-sul da Bahia.

A vítima foi o trabalhador rural Israel Silva Pereira, 36 anos, que seguia em direção ao trabalho, de bicicleta, quando foi atingido por um carro. As informações são do Giro Ipiaú.

Após o atropelamento, o motorista do veículo fugiu do local e não prestou socorro ao ciclista. Ainda conforme o site, uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) socorreu a vítima ao Hospital Geral de Ipiaú. O estado de saúde não foi informado.

