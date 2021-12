Chapada Diamantina recebe a Caravana de Negócios da Desenbahia

Com objetivo de fomentar negócios de diversos segmentos na região da Chapada Diamantina, dirigentes da Agência de Fomento do Estado da Bahia (Desenbahia) chegam a Irecê nesta quarta-feira (22). A programação conta com encontros com lideranças empresariais, visitas em clínicas médicas e fazendas de café.

Segundo o presidente da Desenbahia, Otto Alencar Filho, a Caravana de Negócios se insere na política de interiorização do crédito do Governo do Estado. “Quando o governo, através da Desenbahia, aprova créditos para uma empresa adquirir equipamento, ampliar sua estrutura e expandir a atividade, está estimulando o crescimento, gerando emprego e renda e riqueza”.

Programação

Irecê é a primeira cidade a receber a caravana. Na noite da quarta-feira, 21, a missão integrada pelo presidente da agência, Otto Alencar Filho, pelo diretor de negócios, Francisco Miranda, pelo gerente comercial Marko Svec e pela gerente de negócios da Região Central, Greisielle Andrade, se reúne com lideranças empresariais.

Já na quinta-feira (23), a Caravana de Negócios visita clínicas médicas em Seabra e segue para Piatã, com atenção voltada para o polo cafeeiro. Na sexta-feira (24), a missão se desloca para Mucugê e depois para Andaraí.

Em Piatã e Mucugê, a Desenbahia pretende visitar fazendas de café, com o objetivo de beneficiar, por meio do Funcafé, produtores com custeio, incluindo plantio, poda, adubação, colheita e, até mesmo, capital de giro para indústrias de transformação, como torrefação e fábrica de café solúvel, com participação inclusive de cooperativas.

adblock ativo