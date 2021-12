CETEP de Itororó promove concurso de pratos culinários feitos de carne do soluções

O Centro Territorial de Educação Profissional (CETEP) do Médio Sudoeste, unidade da rede estadual de ensino localizada no município de Itororó, promove o Concurso Masterchef de pratos culinários feitos com a carne do sol. As inscrições terminam nesta quarta-feira (15) e podem ser feitas pelo e-mail inscricaocetep@gmail.com (informando nome completo, CPF, nº do telefone e endereço) ou no próprio CETEP. Podem participar estudantes da unidade e a população das cidades ligadas ao Núcleo Territorial de Educação Médio Sudoeste (NTE 8).

A primeira etapa do concurso, que é eliminatória, será no dia 29 de maio, das 15h às 20h. O prato deverá ser entregue com meia hora de antecedência e com identificação pessoal, no laboratório de Agroindústria do CETEP Médio Sudoeste da Bahia. A final do concurso irá acontecer durante o 1° Workshop da Carne de Sol do Médio Sudoeste Baiano, que será realizado na Praça Coronel João Borges, no dia 15 de junho, quando haverá, também, a final do I Festival Estudantil da Canção do CETEP de Itororó (FECC 2019), além de cursos e comercialização de carne do sol pelos produtores locais.

A proposta do concurso é divulgar e estimular a economia da região a partir do desenvolvimento de criativas e diversificadas receitas com carne de sol. A diretora do CETEP, Sirlene Pereira, explica que a ideia da atividade partiu do princípio de que a carne do sol é um produto de destaque no município e de grande valor econômico. “Esta ação é de extrema importância para o curso técnico de Agroindústria da nossa unidade, bem como para a comunidade de Itororó. A nossa intenção é divulgar a criação de novos produtos e aprimorar outros produtos já existentes a partir da carne de sol, a partir da adoção de técnicas apropriadas para o manuseio e preparo correto, conforme a legislação vigente”, explica a gestora.

Mais informações sobre o concurso pelos telefones (73) 3265-1039 e (73) 99987-5980, bem como na página do Facebook do CETEP .

