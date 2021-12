Centro Público de Economia Solidária será reinaugurado em Conquista

O Centro Público de Economia Solidária (CESOL) do Sudoeste baiano, sediado em Vitória da Conquista, será reinaugurado nesta sexta-feira (6), às 16h. A meta da Secretaria Estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (SETRE) é que a unidade reformada preste assistência a 128 empreendimentos de 25 municípios. O espaço multifuncional conta com um investimento de R$ 1,6 milhão e vai oferecer ações de assessoria técnica, microcrédito assistido, apoio à comercialização, qualificação e distribuição de insumos e equipamentos para associações, cooperativas e grupos produtivos da região.

Os Centros Públicos de Economia Solidárias são unidades de caráter comunitário, que integram a política pública estadual de economia solidária conduzida pela SETRE. Os equipamentos se destinam a articular oportunidades de geração, fortalecimento e promoção do trabalho coletivo baseado na economia solidária. Além de Vitória da Conquista, os CESOLs estão presentes também em Salvador, Cruz das Almas, Guanambi, Itabuna, Nilo Peçanha, Pintadas, Juazeiro, Irecê, Monte Santo, Serrinha, Lauro de Freitas e Piatã. A gestão do centro em Conquista, localizado na Avenida Santos Dumont, n.º 131, no bairro São Vicente, será realizada pela organização social Casa da Cidadania.

A SETRE informa que, para garantir o funcionamento desses espaços, o Governo do Estado assinou, neste ano, contratos de gestão que somados envolvem cerca de R$ 19,4 milhões. Desde 2013, quando foram criados, os centros já atenderam 2.270 empreendimentos, com mais de dez mil famílias contempladas, conforme dados do órgão estadual.

