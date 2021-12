Centro Juvenil de Ciência e Cultura de Vitória da Conquista abre inscrição para cursos gratuitos

Estão abertas as inscrições para os cursos e oficinas em diversas áreas do conhecimento, realizados ao longo do ano letivo pelo Centro Juvenil de Ciência e Cultura (CJCC) de Vitória da Conquista, no Sudoeste da Bahia. Os estudantes interessados em participar devem se inscrever até 4 de março, na sede da unidade, no Bairro Brasil, onde devem comparecer munidos de cópias dos comprovantes de matrícula da rede estadual e de residência, do CPF e da Carteira de Identidade, ou pelo site www.cjccvc.org .

Os alunos que optarem por fazer a matrícula via site deverão comparecer até o dia 2 de março, no Centro, para a entrega dos documentos solicitados.

As aulas, que são direcionadas aos estudantes da rede estadual no 9° ano do Ensino Fundamental, no Ensino Médio, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) ou na Educação Profissional e Tecnológica, começam no dia 9 de março. Além dos já tradicionais cursos, como o de ‘Robótica”, o CJCC vai oferecer, este ano, mais cinco novos cursos: “No mundo da lua”, voltado à Astronomia; “Fotoclick”, ligado à fotografia vinculada à Matemática e ao estudo dos objetos de desenvolvimento sustentável; “Qual é a chance”, sobre estatística e probabilidade; “Anime-se”, relacionado à cultura japonesa, envolvendo história, literatura e filosofia; e “Arteiros”, sobre geometria e arte.

A professora e vice-diretora do CJCC de Vitória da Conquista, Elmara de Souza, fala sobre a qualidade das atividades. “Os cursos trazem um conteúdo interdisciplinar, ministrados de forma divertida, diferente e interativa. Além disso, os cursos se vinculam à realidade e ao interesse dos jovens”, destacou a educadora.

Iniciativa da Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), os Centros Juvenis de Ciência e Cultura promovem a ampliação da jornada escolar e a diversificação do currículo dos estudantes. Nos CJCC são oferecidas diversas atividades culturais e de acesso ao conhecimento científico, como cursos e oficinas realizados de forma lúdica em ambientes interativos.

adblock ativo