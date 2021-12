Centro de Cultura em Vitória da Conquista divulga sua programação

O Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, já em funcionamento depois de ter suas dependências requalificadas e reformadas, tem a sua programação divulgada até setembro. Nesta sexta-feira (13) e sábado (14), às 20h, o espaço recebe a montagem “Espetáculo Antônio”, que reproduz passagens e milagres da vida de Santo Antônio de Pádua, enfatizando sua busca por uma sociedade igualitária, pelo amor incondicional ao próximo e encontro com o verdadeiro sentido existencial. No domingo (15), às 17h, acontece a reinauguração do anfiteatro do Centro de Cultura, com apresentação do cantor Edson Gomes, ao lado do filho Jeremias Gomes.

Os organizadores informam que a nova Sala Principal e as outras dependências requalificadas estão disponíveis para apresentações e atrações diversas e todos artistas já podem agendar suas apresentações. A propósito, nesta sexta-feira (13), a Secretaria da Cultura do Estado (SECULT) abriu as inscrições da quarta chamada pública da convocatória de ocupação de pautas artístico culturais dos Espaços Culturais da SECULT, por meio do programa Ocupe Seu Espaço.

Até 27 de julho, os artistas interessados nas áreas de teatro, circo, música, dança, artes visuais, artesanato, literatura, audiovisual, videomapping, performances, discotecagem, culturas digitais, economia criativa, culturas populares, culturas identitárias, formação artística e/ou cultural devem se inscrever. Além do espaço de Vitória da Conquista, as inscrições contemplam centros culturais em Salvador, Lauro de Freitas, Feira de Santana, Alagoinhas, Mutuípe, Juazeiro, Porto Seguro, Jequié, Santo Amaro e Valença. A ocupação compreenderá o período de 1º de setembro a 14 de dezembro de 2018.

Programação do Centro de Cultura em Vitória da Conquista:

- Atividades formativas gratuitas de capoeira (aulas às segundas, quartas e sextas-feiras, até o dia 31 de agosto).

- 13 e 14/7, às 20h: apresentação da montagem “Espetáculo Antônio”, que reproduz passagens e milagres da vida de Santo Antônio de Pádua. A classificação é livre e os ingressos custam R$ 15 (meia) e R$ 30 (inteira).

-15/7, às 17h: reinauguração do anfiteatro do Centro de Cultura, com apresentação do cantor Edson Gomes, ao lado do filho Jeremias Gomes. Classificação livre. Os ingressos do primeiro lote custam R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira).

-19/7, às 19h: turnê do EP “Divino e Ateu”, do cantor conquistense Achiles, na Sala Principal do espaço. A classificação é livre e os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

- 20 e 21/7, às 20h: o Coletivo Ciganas Cigarras apresenta um auto teatral contemporâneo para público de todas as idades com o espetáculo Folia de Rainhas. Os ingressos R$ 6 (meia) e R$ 12 (inteira).

- 26, 27 e 28/7, às 20h: Cia Patifaria de Teatro apresenta a peça “A Bofetada”, na Sala Principal. Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

- 7, 14 e 21/8, às 19h: Ciclo de oficinas em Artes Circenses, com ênfase em tecido acrobático, trapézio e acrobacia de solo, às 19h. A inscrição custa R$ 20, e a mensalidade R$ 140.

- 9 e 10/8, às 20h: Espetáculo musical “Cantando o rádio nacional”, na Sala Principal. O projeto envolve um grupo de músicos da região sob a direção musical do maestro Cleriston Cavalcante. Os ingressos custam R$ 25 (meia) e R$ 50 (inteira).

- 12/8, às 14h: Sexta edição do “Rock You To Hell”, no anfiteatro do espaço. Este é um evento, no qual bandas de rock locais prestam tributos aos ícones do metal. Os ingressos do primeiro lote custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira). A classificação é livre.

- 18/8, 20h: Musical “Piripiri – Mostra Autoral de Música”, na Sala Principal do Centro. . Os ingressos custam R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira).

- 31/8 e 1º/9, às 20h: O Sarau Hotel Mabembe oferece espaço para as 15 primeiras pessoas que tenham interesse em participar, trazendo suas atividades artísticas na ocasião. Serão contempladas quaisquer linguagens: música, poesia, teatro, dança ou outros. A classificação é livre e os ingressos custam R$ 5 (meia) e R$ 10 (inteira).

- 8/9: apresentação da Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), sob regência do maestro Carlos Prazeres, encerrando a programação da campanha #ReConquista.

