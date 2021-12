Centro cultural de Vitória da Conquista é reinaugurado

Reformado e revitalizado, o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima, em Vitória da Conquista, foi reinaugurado e contou com um investimento de R$ 1,5 milhão. O evento, que aconteceu na terça-feira, foi marcado pela apresentação do cantor e compositor Xangai, que mantém forte raiz com a cidade como um filho à terra natal, embora tenha nascido em Itapebi, no Extremo Sul da Bahia.

"Vitória da Conquista tem uma tradição cultural extraordinária. É um polo de desenvolvimento e tende a se fortalecer a partir de ações como essa. Temos equipamentos como este em outras dez cidades. É preciso revitalizar e dar autonomia a esses espaços, inclusive de sustentabilidade", afirmou Rui Costa, que, durante o evento, recebeu o titulo de cidadão conquistense.

Inaugurado em 1987, o Centro de Cultura Camilo de Jesus Lima teve a sua estrutura preservada, mantendo-se as 311 poltronas do auditório, uma concha acústica e três salas multiuso, além de um foyer, que serve como galeria para receber exposições, instalações e outras atividades artísticas. Coordenada pela Secretaria de Cultura do Estado (SECULT), a obra envolveu pintura; revisão das esquadrias de madeira e vidro; recuperação de piso, telhado e forro da sala de espetáculos; pavimentação da área externa; projeto de paisagismo; revisão do sistema de ar condicionado; e substituição de luminárias. Além disso, houve requalificação técnica do espaço, com instalação de novas poltronas, vestimentas cênicas anti-incêndio e equipamentos de iluminação, como mesa de iluminação cênica, dimmer box e lâmpadas cênicas.

O serviço incluiu, ainda, a substituição das portas de emergência e a sua instalação em local visível; instalação de barras anti-pânico e de guarda-corpo na sala principal; piso tátil (com adequação às normas de acessibilidade); aquisição de extintores de incêndio; instalação de luminárias de emergência; sinalização retrorrefletiva de emergência; revisão da bomba de recalque; revisão de hidrante e elétrica; e mangueira de incêndio.

adblock ativo