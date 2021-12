CDL de Brumado unirá força com Federação das CDL's a fim de reverter fechamento do comércio

A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Brumado irá se reunir com a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Brasil com o objetivo de reverter a decisão do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), que determinou a suspensão dos serviços não essenciais na cidade. O advogado e assessor jurídico da CDL, Eric Pires, afirmou que a Federação tem interesse na causa, visto que a decisão pode gerar um precedente para os demais municípios do Estado.

“Procuramos uma solução que seja razoável para ambas as partes,: que contemple a questão do combate à Covi-19 e a sobrevivência do comércio e das relações sociais indiretas. O isolamento social total, por mais que seja ideal, é uma utopia e a realidade não permite em se tratando de um país”, disse o Eric Pires ao Site Achei Sudoeste.

