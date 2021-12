Casal é preso suspeito de matar o próprio filho de cinco meses por ele chorar demais

Um casal foi preso em flagrante por espancar um bebê de cinco meses até a morte, no município baiano de Érico Cardoso (a 680 km de Salvador), na segunda-feira, 21. A agressão teria sido uma tentativa de fazer a criança parar de chorar.

Segundo informações da Polícia Civil obtidas pelo site 97 News, o pai do bebê afirmou que ele e a companheira costumavam agredir o filho com tapas sempre que este chorava. A mãe da criança, no entanto, negou.

Ainda de acordo com a publicação, o bebê foi levado pelo próprio casal ao Hospital Municipal, que identificou os hematomas e constatou o óbito, por volta das 14h30. A Polícia Militar conduziu os pais da criança para a delegacia de Paramirim. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Brumado, onde passou por necropsia.

adblock ativo