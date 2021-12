Casal é preso com 100 kg de maconha em Vitória da Conquista

Um casal foi preso na manhã desta terça-feira, 6, no bairro de Alto Maron, município de Vitória da Conquista (distante a 509 km de Salvador), no centro-sul do estado. Com a dupla, a Polícia Militar (PM-BA) apreendeu cerca de 100 quilos de maconha divididos em tabletes.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), as equipes rondas quando perceberam um homem carregando uma mochila, aparentando nervosismo. O sujeito levava alguns tabletes do entorpecente em sua mochila e confirmou ter mais droga em casa. Na residência, uma mulher guardava o restante do material.

No total, foram apreendidos 71 tabletes da erva, um tablete de crack, dois tabletes de cocaína, 19 pedaços maiores de maconha, uma balança, um colete balístico, caderno com controle do tráfico e três smartphones.

O casal foi conduzido para a 10ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior e ambos já possuíam passagem. Segundo o delegado João Carlos Moreira, a mulher era procurada por tráfico de drogas e o homem por homicídio.

