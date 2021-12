Carro roubado em SP é encontrado em caminhão cegonha na BR-116

Um carro roubado foi encontrado entre outros veículos transportado por um caminhão cegonha na manhã desta terça-feira, 23, no km 677 da BR-116, no município de Jequié.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), foi realizada uma abordagem nos veículos transportados quando policiais identificaram indícios de de fraude, como adulteração na placa, de um dos veículos. A equipe também verificou que o carro estava acompanhado por CRLV falsificado, sendo verificado em um primeiro momento que o padrão dos caracteres impressos no documento era diferente do utilizado pelo órgão de trânsito.

Após consulta, a PRF descobriu se tratar de um carro roubado o mês de maio/2019, na cidade de Cotia (SP).

O motorista do caminhão, um homem de 36 anos, que não teve identidade revelada, informou para a polícia que tinha tinha conhecimento das irregularidades apresentadas. Disse ainda, que embarcou os veículos em Salvador, com destino ao município de Vitória da Conquista.

A ocorrência foi apresentada a autoridade de plantão da Delegacia de Polícia Civil em Jequié, para continuidade dos procedimentos legais.

