Carga de desinfetante roubada do Demap é recuperada em Jequié

A Delegacia de Depressão a Furtos e Roubos (DRFR) recuperou, na quinta-feira, 9, uma carga de desinfetante, roubada do Departamento de Material e Patrimônio (Demap), da Prefeitura de Jequié.

De acordo com informações da Polícia Civil, o proprietário de um estabelecimento em Ipiaú esteve na unidade policial para fazer a devolução do material. Ele havia comprado 225 caixas contendo o material de limpeza. O roubo ocorreu no dia 14 de maio e o homem que vendeu o produto já foi identificado.

Ao todo, foram roubadas 456 caixas, cada uma com 12 recipientes de 500 ml de desinfetante. O produto será devolvido à Prefeitura.

