Carga com mais de 10 mil garrafas de whisky e vodka sem nota fiscal é apreendida em Seabra

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carregamento ilegal com 1.800 garrafas de whisky e vodka, durante fiscalização em frente à unidade operacional do órgão, em Seabra (BA), no Sudoeste baiano, no final da tarde do sábado (4).

O flagrante ocorreu após um homem de 26 anos ser abordado pela PRF. Durante os procedimentos de fiscalização, o condutor apresentou os documentos de porte obrigatório e uma nota fiscal com carga de 16 mil quilos de cenoura.

Os policiais decidiram fazer uma verificação no compartimento de carga e, ao retirarem a lona, encontraram a carga irregular de bebidas. O motorista relatou que foi contratado para fazer o frete e levar a mercadoria de Goiás até Pernambuco.

A PRF fez contato com o destinatário da carga, que disse ter o costume de comprar bebidas sem nota fiscal para comercialização na informalidade. A ocorrência foi encaminhada à Secretaria de Fazenda Estadual (SEFAZ-BA), que constatou a situação ilegal da mercadoria e adotará os procedimentos administrativos, como pagamento de multas e imposto sonegado.

adblock ativo