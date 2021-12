Carga com 17 mil itens falsificados é apreendida na BR-116

Calçados, roupas, maquiagens e cosméticos compunham a carga com 17 mil itens falsificados e sem nota fiscal apreendida dentro de um caminhão-baú, na noite de segunda-feira (22), no KM 677 da BR-116, região do município de Jequié. Ao ser abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF-BA), o condutor, de 49 anos, informou que transportava cal, apresentando inclusive uma nota-fiscal. Os policiais solicitaram a abertura do compartimento de carga e flagrou os produtos falsificados para comercialização.

Segundo a polícia, após o flagrante, motorista confessou que não tinha o documento fiscal comprobatório da compra e que sabia do teor da carga, tendo pegado a mercadoria em Nova Serrana (MG) para levar até o município de Feira de Santana e para Recife-PE. Informaram, ainda, que já tinham deixado uma parte dos produtos em Vitória da Conquista.

Ao final da ação, que faz parte da Operação II, o condutor e a carga foram encaminhados à a Receita Federal de Vitória da Conquista. A quantidade de produtos apreendidos foi estimada em cinco mil pares de calçados, dez mil unidades de cosméticos diversos e 15 mil unidades de vestuários.

