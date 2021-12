Caravana do DETRAN realiza formação de condutores em Itapetinga

A caravana do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) estacionou, nesta terça-feira (15), em Itapetinga, e permanece na cidade até sexta-feira (18), com a fiscalização de empresas credenciadas ao órgão e a realização de oficinas educativas sobre segurança no trânsito para alunos de escolas públicas. No primeiro dia, o projeto realizou 50 exames práticos de direção para moradores locais e de municípios vizinhos em processo de obtenção da carteira de habilitação. Os candidatos fizeram testes nas categorias A (moto), B (carro) e D (micro-ônibus).

O examinador Roque Fraga explicou que as pessoas chegam com uma boa noção dos ensinamentos passados pela autoescola, mas é normal que alguns possam cometer erros por causa do estresse. “O índice de aprovação na categoria A foi muito satisfatório, o que nos deixa confiantes de que esses novos condutores de motocicletas terão bom desempenho nas vias".

