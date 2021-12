Caravana do DETRAN dá celeridade aos serviços em Vitória da Conquista

A equipe do projeto Caravana do Departamento Estadual de Trânsito da Bahia (DETRAN-BA) marca presença em Vitória da Conquista para dinamizar os serviços da 4ª Circunscrição Regional de Trânsito (CIRETRAN), unidade que atende 18 municípios da região, representando uma frota de quase 200 mil veículos. "Trouxemos de Salvador 16 servidores capacitados, que estão padronizando serviços e trocando experiências com os colegas da CIRETRAN. O resultado foi constatado: pouco tempo de espera para os usuários", afirmou o coordenador do projeto, tenente-coronel Josafá Soares. A caravana, que permanece até quinta-feira (24) na cidade, também fiscaliza as empresas privadas credenciadas ao DETRAN. Conforme Soares, oito fábricas de placas e duas autoescolas já foram vistoriadas, sem registro de irregularidades.

