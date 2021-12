Caravana Anísio Teixeira chega à terra natal do educador

Caetité marcou a última parada da primeira etapa da Caravana Anísio Teixeira, que saiu de Salvador na terça-feira (26) e passou por Jequié e Vitória da Conquista. Na cidade, terra natal do educador, a programação foi iniciada no auditório da Universidade do Estado da Bahia (UNEB), com uma reunião dos Conselhos de Educação da Bahia e, também, com mesas-redondas sobre temas que contextualizam o legado e as contribuições de Anísio para a Educação do país.

A atividade, promovida pela Secretaria da Educação do Estado, dentro do projeto "2010: Ano Anísio Teixeira", contou com a participação dos filhos de Anísio Teixeira, Anna Christina Teixeira, ou Babi, como gosta de ser chamada, e Carlos Teixeira. “Quero que meu pai apareça como ele gostaria de aparecer: não sendo tipificado ou elogiado demais, pois ele era um homem de trabalho e dedicado ao que ele fazia e a vida dele foi lutar pela nação e pelas crianças brasileiras. Eu acho interessantíssima a ideia de Naomar Almeida de idealizar este projeto da caravana e que todos aderiram”, declarou Babi.

Carlos Teixeira falou do orgulho que sente do pai. “Eu, como filho, estou muito orgulhoso e muito satisfeito com esta homenagem, embora meu pai fosse avesso a homenagens. Mas uma homenagem como esta ele aceitaria de bom grado, porque atenderia aqueles princípios fundamentais dele de discutir no sentido de promover a troca de ideias. E discutir educação para ele é algo que o satisfaria muito em saber que está se comemorando não de forma simples e sim através da discussão de temas, suas ideias e propostas”, salientou.

Programação – Em Caetité, a programação foi iniciada com a mesa-redonda “O legado de Anísio Teixeira”, que teve como participante, o professor e ex-reitor da UFBA, Naomar Almeida; o professor Juliano Matos, da Fundação Anísio Teixeira; o professor da UFBA, João Augusto Rocha; e a professora Rosany Silva, presidente do Conselho Municipal de Educação de Caetité. No período da tarde, foi realizada outra mesa-redonda com o tema “120 anos de Anísio Teixeira: desafios para uma educação democrática na Bahia”, coordenada pela professora Gilvânia Nascimento, da União Nacional dos Conselhos Municipais de Educação (UNCME - Bahia).

O subsecretário da Educação do Estado, Danilo Souza, que representou o secretário Jerônimo Rodrigues nas atividades, falou sobre o significado da caravana para todo o país. "Esta é uma atividade de suma importância para que o legado de Anísio Teixeira seja relembrado, potencializado e mostra também o quanto Anísio Teixeira é contemporâneo", afirmou. O gestor também enfatizou o caráter democrático do educador baiano. "Todos nós que pensamos num país e numa escola democrática, temos Anísio Teixeira como pilar".

O encerramento da primeira etapa da Caravana foi na Casa Anísio Teixeira, onde a comitiva foi recebida pela fanfarra do Colégio Estadual Tereza Borges de Cerqueira, de Caetité. Na Casa Anísio Teixeria, houve o descerramento da placa memorial da Caravana “2020 – Ano Anísio Teixeira” durante ato oficial demarcatório em celebração aos 120 anos de Anísio Teixeira. Além disso, houve o lançamento do livro “Menino Movimento”, escrito pelas professoras Denise Calazans e Sandra Santos, do Rio de Janeiro. A atividade contou com a participação do prefeito de Caetité, Aldo Ricardo Gondim.

