Cão farejador encontra maconha em ônibus em Vitória da Conquista

O cão farejador K9 Kaleu, da Polícia Rodoviária Federal (PRF), encontrou 31,35 Kg de maconha em um ônibus de turismo no Km 830 da BR 116, em Vitória da Conquista, na manhã deste domingo, 15.

Durante fiscalização na rodovia, o veículo, que saiu de Francisco Alves, no Paraná, com destino a Canindé, Pernambuco, foi abordado. Após entrar no ônibus e conversar com passageiros, os agentes decidiram levar o cão.

Kaleu sinalizou que dentro de duas malas havia droga. Os PRFs revistaram as bagagens e encontraram cerca de 53 tabletes de maconha. Ao todo foram apreendidos 31,35 Kg da droga.

Um jovem de 19 anos, estudante, alegou ter sido abordado por um grupo de criminosos e obrigado a fazer o transporte da droga, sob ameaça de morte, e disse que ganharia R$ 3 mil reais assim que entregasse a encomenda no local combinado.

Ele foi preso encaminhado, com a droga, à Delegacia da Polícia Judiciária.

