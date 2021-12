Campanha do agasalho é promovida por estudantes de Cravolândia

Estudantes do Colégio Estadual de Cravolândia promovem a “Campanha do agasalho”, que visa arrecadar cobertores e peças de vestuário a serem doadas a moradores de comunidades carentes e da zona rural da região. A atividade segue até o dia 10 de junho, com a proposta de um São João solidário. Para os estudantes, a mobilização é uma iniciativa importante de cidadania, solidariedade e altruísmo.

A estudante Camila Sena, 16 anos, 3º ano do Ensino Médio, diz que a participação no projeto promove um grande aprendizado para os envolvidos. “Não é confortável para mim saber que o outro está sofrendo com o frio. E é assim que estamos mobilizando nossos colegas, vizinhos e comunidade do entorno para se juntarem a nós e colaborarem com este ato tão belo de cuidado com essas pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade. Estamos empenhados em arrecadar muita coisa para ajudar o maior número de famílias e, com certeza, isso faz de nós pessoas melhores”.

A iniciativa é comentada também pelo estudante Caio Gonzaga, 16, 2º ano. “Todos têm que ajudar. Na minha família, eu arrecadei muita coisa. Conversei com meus parentes e eles gostaram da ideia e me apoiaram doando muita coisa e já começamos a conversar com os moradores da cidade para darem aquela arrumada no guarda-roupa e doar aquele casaco, aquela calça ou até mesmo aquele cobertor que não usam, mas que servirão para outra pessoa”.

A vice-diretora da unidade escolar, Virgínia Lúcia Soares, diz que o projeto contribui para formação cidadã dos estudantes. “Esta ação é pioneira em nossa escola, todos estão muito envolvidos e contribui para a formação cidadã dos nossos estudantes, do processo de sentimento de pertencimento e de participação na sociedade. Temos um número grande de pessoas em vulnerabilidade em nosso município que sofre com o frio durante o inverno, principalmente idosos e crianças”.

